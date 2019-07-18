"مبادرات مسك" و"جودة الحياة" يدربان الطهاة السعوديين وفق معايير عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، اليوم الخميس (15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو 2019م) برنامجاً تدريبياً متخصصاً في فنون الطهي، بالتعاون مع مدرسة كوردن بلو الفرنسية، إذ يلتحق بالبرنامج 30 شاب وشابة من 6 مناطق متفرقة من المملكة للبرنامج الممتد حتى صيف العام المقبل.

ويأتي البرنامج التدريبي كأحد برامج مبادرة الزمالة والتدريب بمركز مبادرات مسك، في خطوة لرفع مستوى الطهاة السعوديين وتدريبهم في أعرق المدارس العالمية، للنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي الذي تحتضنه مدرسة كوردن بلو في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 14 شهر، حتى 9 محرم 1442هـ الموافق 28 أغسطس 2020م.

ويركز التدريب على أساليب الطهي المتنوعة بالاستناد على الخبرات العملية في هذا المجال، كما يحظى المتدربين خلال هذه الفترة بفرصة التعرف على اللغة والثقافة الفرنسيتين.

ومن المفترض أن يحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة احترافية معتمدة دولياً في تحضير الطعام وفنون الطهي، في حين يهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والمهارات التي يتطلبها قطاع الترويح والضيافة والمطاعم الآخذ بالنمو، ومواكبة التسارع في السوق السعودي، والارتقاء بمستويات التوطين في هذا القطاع بالتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويتقاطع البرنامج بصورة أساسية مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، سواء تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات وتعزيز توليد الوظائف خصوصاً تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ويعتمد برنامج مدرسة كوردن بلو التدريبي على ثلاث مستويات لتعليم المتدربين لاتقان أساليب الطهي؛ المستوى الأساسي، والمتوسط، والمتقدم. ويقدم كذلك رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات

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ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.

وتعد مدرسة كوردن بلو تتمتع بخبرة تتجاوز 120 عام في التدريس، شبكة عالمية رائدة في فنون الطهي وإدارة الضيافة، حيث تقوم بتدريب 20 ألف طالب من أكثر من 100 جنسية كل عام، وتقدم المدرسة مجموعة من البرامج التدريبية المعترف بها على نطاق واسع في مجالات فنون الطهي والضيافة والسياحة، انطلاقًا من تقنيات الطهي الأساسية حتى مرحلة الماجستير.

عن مركز مبادرات مسك الخيرية

يعمل مركز المبادرات على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات هي مبادرة الزمالة والتدريب، مبادرة التواصل المجتمعي، مبادرة مسك الابتكار، مبادرة مسك القيم، مبادرة منتدى مسك العالمي، وذلك بهدف التشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور واغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.

ويدعم مركز المبادرات تمكين الشباب السعودي في أربعة ركائز أساسية للمعرفة تعمل عليها مؤسسة مسك الخيرية بشكل عام، وهي الثقافة والإعلام والتعليم والتقنية، حيث ستساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم في بلادنا من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

عن برنامج جودة الحياة

يعنى برنامج جودة الحياة بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم افراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف البرنامج في وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ممارسة الانشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً و عالمياً، وتطوير و تنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.