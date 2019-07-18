مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق فعاليات ومهرجان موسم الصيف "عالم تركوازي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاقها فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي"على شواطيء البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة إبتداءً من 18 يوليو حتى 31 أغسطس 2019م. حيث سيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة والتي تلبي متطلبات وتطلعات زوار المدينة الاقتصادية من مختلف الشرائح وسكانها والعاملين بها، خاصة الباحثين عن الترفيه والإسترخاء والاستجمام في بيئة عصرية متكاملة.

بهذه المناسبة علق الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلاً: "تماشياً مع رؤية المملكة 2030 فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعيش مرحلة نمو متسارعة في عدد من القطاعات الإستراتجية ويأتي من ضمنها قطاعي جودة الحياة والسياحة والترفيه".مشيراً إلى أن المدينة الاقتصادية تعد اليوم وجهة رائدة لتنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية وبنية تحيتة متقدمة، فضلاً عن المرافق الترفيهية والإجتماعية والرياضية عالمية المعايير، وبرامج جودة حياة متكاملة للعيش بأسلوب حياة مميز وفريد يتمتع ساكنيه بالشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل البحر، وذلك إسهاماً من المدينة الاقتصادية في خلق عالم من الرفاهية في قلب الوطن".

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وقد تم تصميم فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي" كمصدراً للإلهام وترجمة تفاعلية لهوية المدينة الاقتصادية الجديدة “عالم ثاني"، ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطيء البحر الأحمر، تتضمن عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطيء، والأنشطة البحرية التابعة لشاطئ "يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا"، كذلك الألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، وصالة السينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها. هذا بالإضافة إلى عروض الإقامة في الفنادق الفاخرة داخل المدينة والتي تقدم تجارب استثنائية للزوار ببرامج سياحية متكاملة.

عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 181 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتحتضن: الأحياء الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، وميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانيء في العالم، وكذلك حي الحجاز الذي يضم واحدة من محطات قطار الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي الذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم "تداول"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.