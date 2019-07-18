قياس | رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 الفترة الأولى للموظفين

ينتظر كافة الموظفين والموظفات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، الحصول على نتائج اختبار القدرة المعرفية، والذي تم أداءه في الفترة الأخيرة بكافة أماكن ومكاتب قياس في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك للمتقدمين على الوظائف الإدارية والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن اختبار القدرة المعرفية من الاختبارات الهامة والتي سوف يتم إضافتها على الوظائف المتاحة في كافة الوزارات والهيئات الحكومية السعودية، وسوف تكون أحد المطالب من المتقدمين على الوظائف، ويجب على كافة المواطنين أداءها من أجل قياس القدرات الخاصة بالمواطن.

ويتم أداء الاختبار من خلال المركز الوطني للقياس، وذلك في مختلف الأماكن أو من خلال الموقع الرسمي للقياس، ويتم أداء الاختبار في وقت لا يزيد عن 25 دقيقة كاملة.

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ويعد اختبار القدرة المعرفية، من الاختبارات الهامة التي يقدمها مركز قياس، حيث يهتم بالعمل على تحديد مدى إمكانيات وقدرات المتقدم للوظائف، ومدى إدراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، وذلك من أجل العمل على تقييم المواقف التي تواجهه الموظف في حياته العملية وغيرها.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440

كما كشف المركز الوطني للقياس، أنه يمكن على كافة المتقدمين والمتقدمات لاختبار القدرة المعرفية في العام الحالي، الحصول على نتائج الامتحان الخاص بهم، وذلك من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم عبر هذا الرابط من هنا.