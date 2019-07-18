معرفة نتائج قياس استعلام نتيجة اختبار القدرة المعرفية والقدرات العامة وكفايات

موقع نتائج قياس استعلام نتائج اختبار القدرة المعرفية ونتائج اختبار القدرات العامة ونتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات وقريبا نتائج اختبار التحصيلي، من الخدمات الإلكترونية التي خص بها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث تتوالى خلال الفترة المقبلة ظهور نتائج العديد من المقاييس التي قدمها المركز، سواء كانت مهنية أو تعليمية أو من تلك التي يوفرها موقع قياس للمختبرين.

إعلان نتائج قياس يتم من خلال التنويه عنه على الروابط الرسمية، وسنرفق لكم بشكل محدث موعد الاستعلام عن نتائج قياس والتي يأتي في مقدمتها استعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية 2018، المرتقب ظهوره خلال ساعات، وفق الموعد الذي نشره مركز قياس، ومع بدء فتح رابط تسجيل اختبار القدرات العامة الفترة الثانية ورقي.

نتائج قياس استعلام اختبار القدرة المعرفية

أعلن مركز القياس والتقويم في التعليم العالي أن اليوم الخميس الموافق 18-7-2019 هو موعد ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية، من خلال الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم السجل المدني وكلمة المرور أو رقم الاشتراك وبيانات دخول المستخدم التي تم تفعيلها خلال فترة التسجيل، وتم تخصيص شرح حول كيفية استخراج نتائج قياس على موقع المركز الإلكتروني الجديد.

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رابط الاستعلام عن نتائج اختبار قياس القردة المعرفية أو القدرات العامة أو نتائج اختباران كفايات المعلمين والمعلمات المرتقب ظهورها، يمكن الوصول إليها عبر الاستعلام عن نتائج قياس 1440 وهناك طريقة لاستعادة كلمة المرور حال نسيان احد أدوات تسجيل الدخول على موقع قياس للنتائج.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية بنف طريقة التعرف على نتائج اختبارا قياس من بوابة قياس للنتائج برقم الهوية ورمز التحقق أو عبر الدخول برقم السجل المدني ورقم الاشتراك