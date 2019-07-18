“Now” نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 – افحص رابط الاستعلام عن نتائج اختبار قياس...

نرصد لحضراتكم كل ما يتعلق بظهور اختبار القدرة المعرفية 1440، والذي يعد واحداً من أبرز الإختبارات التي يقوم بها المركز الوطني للقياس والتقويم،و يُولي اهتماماً كبيراً بتحديد مستوى الإمكانيات والمواهب المعرفية لدى المتقدم، وذلك بهدف تحديد ومعرفة العلاقات بين الأحداث والأشياء، من أجل الحكم على المواقف التي تجابهه في حياته، وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة تجاهها.



نوضح لكم من خلال موقعنا طرق الحصول على نتائج قياس القدرة المعرفية 1440، حيث أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، عبر الحساب الخاص بالمركز الوطني قياس على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، اليوم الخميس 18 يوليو 2019 .

نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440

فيما يلي إيجاز لبعض المعلومات الهامة عن اختبار القدرة المعرفية وهي كالتالي:-

الوزارة السعودية -الخدمة المدنية- اعتبرته طلباً أساسيًا للتفضيل بين المتقدمين للوظائف الإدارية الشاغرة والمطروحة لكلًا من الذكور والإناث للمراتب (السادسة والسابعة والثامنة).

بدأ العمل بالإختبار ابتداءً من 2 اكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 2/2/1440 هجريًا.

وللحصول على النتيجة يمكن الدخول على الرابط التالي من هنا.

نتائج اختبار القدرة المعرفية للموظفين

حتى يتمكن المتقدمين من الحصول على النتيجة هناك عدة خطوات يجب اتباعها وهي كالتالي:-

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الدخول على رابط تسجيل الدخول علي موقع قياس بواسطة السجل المدني وهذا الرابط موضح بالأعلى.

إدخال رقم السجل المدني ورقم المرور الخاص بالمتقدم.

الضغط على أيقونة الإختبارات المسجلة.

الخطوة الأخيرة لإستخراج النتيجة هي النقر على بحث.

المركز الوطني للقياس

تم انشاء المركز الوطني للقياس والتقويم ليقوم بعدة اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة، كذلك قياس تحصيل المعلمين والمعلمات، كما وضع المركز لنفسه رؤية واهداف واضحة، لتحقيق ريادة عالمية في صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنية، كما يضم المركز عدد من الادارات الفنية واللغوية والمهنية بها إعداد الاختبارات والمقاييس.

اختبار القدرة المعرفية

تبرز أهمية هذا الإختبار في كونه وسيلة سهلة وبسيطة للفرد لتنمية مهاراته واكتساب المعرفة والتعلم، كما أنه يعلم الفرد الإعتماد على النفس والقدرة على مجابهة كافة مشاكل وصعاب الحياة، ويمنح الفرد القدرة على التعايش مع ضغوطات الحياة والتكيف مع كافة الأوضاع .