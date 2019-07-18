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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.
وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.
ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما الخليج 365 له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.
الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-18
أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.
وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.
ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما الخليج 365 له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
01:45 PM
أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.
وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.
ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما الخليج 365 له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.
، الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلين ،
المصدر : الخليج 365
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