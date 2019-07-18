محمد بن مسعود - الدمام - إزالة ٧٠ حظيرة عشوائية للأغنام مقامة على مساحة 10 آلاف م2 أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة. وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة. Advertisements 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 02:49 PM إزالة ٧٠ حظيرة عشوائية للأغنام مقامة على مساحة 10 آلاف م2 بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة. وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة. الكلمات المفتاحية ، بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.