، وصول 432.225 حاجًا إلى المملكة عبر الجو والبر والبحر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات حتى الـ8 صباحًا

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباحًا لهذا اليوم (432.225) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (426.292) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (3.251) حاجًا, وعبر البحر (2.682) حاجاً.