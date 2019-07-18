، لماذا يحتاج مرضى السكري لفحص توسع حدقة العين سنويًّا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمكن الوقاية من 90٪ من حالات فقدان البصر

الإصابة بمرض السكري يزيد من خطر فقدان البصر، وهذا ليس شيئًا مخيفًا؛ حيث يمكن لفحص توسع حدقة العين اكتشاف علامات المرض باكرًا، وعلاجه وقاية من فقدان البصر والحفاظ على الرؤية.

وحسب تقرير على موقع "CNN بالعربية"، يمكن الوقاية من 90٪ من حالات فقدان البصر المرتبطة بالسكري من خلال الاكتشاف المبكر له والخضوع للعلاج؛ حيث يساعد فحص توسع حدقة العين السنوي في منع تطور أمراض العين المرتبطة بمرض السكري؛ مثل اعتلال الشبكية السكري، ووذمة البقعة الصفراء السكرية، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين، والمياه الزرقاء.

اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري هو السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض الرؤية بالنسبة لمرضى السكري، وقد يؤدي إلى تورم الأوعية الدموية الحساسة للشبكية، التي نعتمد عليها لاستشعار الضوء، وتسرب السائل. ومع تقدم المرض، تتقلص الأوعية الدموية الأصلية ويتوقف تدفق الدم؛ وبالتالي تتكاثر الأوعية الدموية الجديدة غير الطبيعية، ويتسرب السائل بغزارة. قد يسبب ذلك فقدان البصر الدائم؛ بما في ذلك العمى التام.

مرض قابل للعلاج

ومن المهم معرفةُ ما إذا كنت تعاني من اعتلال الشبكية السكري؛ لأنه قابل للعلاج بشكل كبير؛ خاصة إذا اكتُشف مبكرًا عبر فحص توسع حدقة العين السنوي؛ لأنه عادة ليس له أعراض حتى يحدث فقدان الرؤية. ويمكن أن يكون العلاج بسيطًا من خلال التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم وضغط الدم.

وذمة البقعة الصفراء السكرية

ويصاب حوالى نصف المصابين باعتلال الشبكية السكري، بوذمة البقعة الصفراء السكرية (DME). ويحدث ذلك نتيجة تمدد التورم أو الوذمة، داخل شبكية العين إلى البقعة، وهي الجزء الحساس في الشبكية والمسؤول عن الرؤية المركزية. ومن المرجح أن يحدث هذا المرض إذا تُرك اعتلال الشبكية السكري دون علاج وأصبح أسوأ.

ويمكن أن تكون الرؤية غير الواضحة أحد أعراض وذمة البقعة الصفراء؛ لكنها لا تحدث دائمًا. ويمنح فحص توسع حدقة العين السنوي أخصائي العيون الفرصةَ لرصد العلامات التي تشير إلى أن اعتلال الشبكية السكري يتطور إلى ذلك، ويوصي بالعلاج لإبطائه.

وعلى غرار اعتلال الشبكية السكري، أيضًا مرض وذمة البقعة الصفراء السكرية قابل للعلاج، وهناك 3 علاجات رئيسية له، ويمكن تقديمها منفصلة أو في نفس الوقت.