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أقيمت يوم أمس الأربعاء في مدينة تبوك، النسخة السابعة من مبادرة "المشي صحة" إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد.
وشارك في الفعالية التي احتضنها ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، أعداد كبيرة من المتقاعدين والعديد من المتطوعين والمتخصصين وهواة رياضة المشي.
وشملت الفعالية فقرات توعوية بأهمية رياضة المشي وسهولة ممارستها للجنسين ومختلف الأعمار. كما اشتملت على برنامج توعوي بأنظمة التقاعد وحقوق المتقاعدين والخدمات التي تقدّمها المؤسسة لعملائها.
وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين؛ فيما كرّمت "التقاعد" رعاة وشركاء الفعالية من القطاعيْن العام والخاص. كما كرّمت المؤسسةُ أكبر مشارك في الفعالية المتقاعد "خلف البلوي" الذي يبلغ من العمر 82 عامًا.
يُذكر أن مبادرة "المشي صحة"، تأتي كإحدى مبادرات "التقاعد"؛ حرصًا منها على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة، وتعزيز التواصل معهم، وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 01:46 PM
بمشاركة أعداد كبيرة من المتقاعدين والمتطوعين.. أكبرهم سنًّا 82 عامًا"التقاعد" تنظّم النسخة السابعة من فعالية "المشي صحة" بتبوك
أقيمت يوم أمس الأربعاء في مدينة تبوك، النسخة السابعة من مبادرة "المشي صحة" إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد.
وشارك في الفعالية التي احتضنها ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، أعداد كبيرة من المتقاعدين والعديد من المتطوعين والمتخصصين وهواة رياضة المشي.
وشملت الفعالية فقرات توعوية بأهمية رياضة المشي وسهولة ممارستها للجنسين ومختلف الأعمار. كما اشتملت على برنامج توعوي بأنظمة التقاعد وحقوق المتقاعدين والخدمات التي تقدّمها المؤسسة لعملائها.
وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين؛ فيما كرّمت "التقاعد" رعاة وشركاء الفعالية من القطاعيْن العام والخاص. كما كرّمت المؤسسةُ أكبر مشارك في الفعالية المتقاعد "خلف البلوي" الذي يبلغ من العمر 82 عامًا.
يُذكر أن مبادرة "المشي صحة"، تأتي كإحدى مبادرات "التقاعد"؛ حرصًا منها على الالتقاء بالمتقاعدين في مناطق المملكة المختلفة، وتعزيز التواصل معهم، وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي لتعزيز الصحة العامة.
، "التقاعد" تنظّم النسخة السابعة من فعالية "المشي صحة" بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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