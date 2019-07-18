دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفارة سفارة السعودية بتركيا تحذر المواطنين من شركات تأجير السيارات غير المعتمدة

طالبت السفارة السعودية بتركيا، المواطنين الموجودين في أنقرة، بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار السيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

ونصحت سفارة المملكة في تركيا، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير، بعد تعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها للحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

وأوصت السفارة المواطنين بالحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنًا مبلغ التأمين الشامل «ما يُسمى تأمين صفر» عند الاتفاق على ذلك، مطالبة المواطنين عند التعرض لحادث سير بضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

وجددت سفارة المملكة بتركيا دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة بالأرقام التالية: 00905497495555-00905496484455-00905495646655.