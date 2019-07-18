تأشيرة تمنع المصريين من أداء مناسك الحج في السعودية

رحلت المملكة السعودية عدداً من المصريين الذين غادروا لأدء مناسك الحج بتأشيرة خصصت فقط لحضور الحفلات الترفيهية في السعودية.

واعادت السلطات السعودية 30 مصريا من حملة هذه التأشيرة ، وقالت مواقع محلية مصرية وسعودية، إن سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران العاملة فيه أوقفت سفر أي راكب يحمل تأشيرة الفعالية إلى السعودية.

وأشارت سلطات المطار إلى أن المصريين قالوا إنهم تعرضوا لعملية احتيال من شركات قامت بمنحهم التأشيرة على أنها مخصصة للحج.

ويلجأ البعض إلى إصداء تأشيرة "الفعالية"؛ لكونها تمنح خلال 24 ساعة، لقضاء التزامات واحتياجاتهم في السعودية، أو لأداء العمرة، وذلك لسهولة الحصول عليها، بحسب مكاتب تحدثت حول الموضوع.

ووفقا لموقع عربي 21، خصصت السعودية تأشيرة "الفعالية" لحضور حفلات هيئة الترفيه، بهدف جذب السياحة إلى المملكة.