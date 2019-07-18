مصادر: الغذاء والدواء تتجه لمنع ترويج منتجات التبغ إلكترونيًّا

كشفت مصادر أن هيئة الغذاء والدواء تعكف على تبنّي مشروع جديد يمنع ترويج منتجات التبغ بالنظم الإلكترونية كالمعسل الإلكتروني، وذلك في محاولة لمنع تضليل المستهلكين. وبحسب المصادر؛ سيتضمن المشروع الجديد السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية، وذلك وفق اللائحة الفنية التي سوف تصدرها الهيئة في وقت لاحق. ووفقًا لصحيفة “عاجل” أكدت المصادر أن اللائحة الجديدة ستكون ملزمة للمستوردين وسيتم منع المخالف منها، وذلك للحد من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات القياسية.

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