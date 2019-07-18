الراصد الحربي: موجة غبارية “خلال ساعات” على عدة مناطق

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، موجات غبارية كثيفة، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على السعودية والكويت والعراق. وقال الراصد الحربى –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الموجة الغبارية بالسعودية قد تشمل جنوب المملكة وغربها. وتابع أن حركة الرياح، اليوم الخميس، إيجابية، وتشير إلى حالة ماطرة متوقعة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وهي حالة صيفية تخص مرتفعات جنوب المملكة، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك، وقد تمتد إلى أجزاء من حائل وغرب القصيم والرياض.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية. وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتنتهي في الساعة الثامنة مساءً، وتبدأ على منطقة القصيم الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة السابعة مساء اليوم. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس الخميس- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والتي تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ومناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة. وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك» تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.