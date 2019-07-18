ألقى مرور منطقة تبوك القبض على قائدة سيارة عكست اتجاه السير في أحد الشوارع الرئيسية بالمنطقة، ما عرض المركبات الأخرى للخطر. ونشر حساب “المرور” على موقع “تويتر” صوراً تظهر سير المركبة عكس اتجاه الحركة في الشارع، وصورة أخرى تظهر حجز المركبة. وذكر أنه تم القبض على قائدة المركبة، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. “مرور تبوك” يطيح بقائدة مركبة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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