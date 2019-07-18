بالأسماء.. أمانة مكة تُكرِّم «الموظفين المتميزين»

كرَّم المدير العام لشؤون البلديات بأمانة مكة المكرمة المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي؛ الموظفين المتميزين خلال الربع الثاني من عام 2019.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، حصلت «عاجل» على نسخة منه؛ أن التكريم شمل مدير الشؤون الإدارية عصام العتيبي، ومدير الشؤون الفنية المهندس محمد العصيمي، ورئيس قسم الأسواق التجارية زين العابدين الحبيب، والموظف عمر الجندي من إدارة الخدمات.

وأضاف البيان أن التكريم تم بحضور مدير إدارة التطوير الإداري صالح عيوني، وأعضاء الفريق الاستشاري لتوزيع الكوادر البشرية من معهد الإدارة العامة بقيادة الدكتور منصور المعشوق.

من جانبه، صرَّح مدير وحدة الجودة ومؤشرات الأداء علي اللقماني، بأنَّ الهدف من هذا التكريم هو توفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز، إضافةً إلى تقدير جهود العاملين ودعمهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة العملاء.

وعبر الموظفون المُكرَّمون عن سعادتهم بهذا التكريم، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في تطوير وتحسين الخدمات البلدية في الفترة المقبلة.