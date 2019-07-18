بالصور.. أول فوج من حجاج «نيبال» يتجه إلى السعودية

حرص سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال مساعد بن سليمان المرواني، على توديع أول فوج للحجاج النيباليين المغادرين لأداء المناسك.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن سفارة المملكة لدى نيبال، الخميس، اطلعت عليه «عاجل»؛ أن السفير رافقه في هذه المناسبة، وزيرا الخارجية والداخلية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى نيبال.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ منذ بدء القدوم حتى صباح أمس 388 ألفًا و521 حاجًّا.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 385 ألفًا و430 حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر 1815 حاجًّا، وعبر البحر 1276 حاجًّا.