بالصور... مرور مكة يلقي القبض على قائد شاحنة مخالف

ألقى مرور العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، القبض على قائد شاحنة سار بها عكس اتجاه السير.
وأوضح المرور السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن مرور العاصمة المقدسة، قبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها عكس اتجاه السير، مضيفًا أنه سيُحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
وكانت الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض، أعلنت أمس الأربعاء، القبض على قائد شاحنة قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد، مشيرةً إلى أنه سيحال السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
كما ألقى مرور تبوك، القبض على امرأة كانت تسير بمركبتها عكس اتجاه السير، موضحًا أنها ستحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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