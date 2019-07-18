6 أرقام تكشف عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة «طريق مكة»

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، إحصائيةً عن الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة خلال الفترة من الأول إلى الـ14 من شهر ذي القعدة الجاري.
وتضمنت الإحصائية، التي اطلعت عليها «عاجل»، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين حتى الآن بلغ 69 ألفًا و917 حاجًا على متن 174 رحلة جوية.
واستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، 62 رحلة نقلت 25 ألفًا و10 حجاج، فيما وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 44 ألفًا و907 حجاج على متن 112 رحلة.
و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.
ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة، وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.
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