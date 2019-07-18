الوزير «القصبي» يوقع عقد استكمال حدائق الملك عبدالله

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الخميس، عقد استكمال حدائق الملك عبدالله بالرياض، إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإعادة المشروع لمساره الطبيعي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة اطلعت عليه «عاجل»، أن الوزير المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، وقع عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، متوافقًا مع برامج تحسين جودة الحياة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه، في وقتٍ سابق، باستكمال تنفيذ المشروع بوصفه مشروعًا واحدًا دون تجزئته إلى مراحل؛ وذلك بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد لإعادة المشروع إلى مساره الطبيعي وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

من جانبه، صرح أمين الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس بأن المشروع كلفته 1.6 مليار ريال، ويستغرق تنفيذه 30 شهرًا، موضحًا أنه يجري حاليًّا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

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وأضاف أن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة مليونين و100 ألف متر مربع؛ تعد من المشروعات النوعية التي تنسجم مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويضم المشروع مبنى رئيسيًّا صُمِّم على شكل هلالين ضخمين متداخلين، يضمان مجموعة من العناصر، بينها المتحف النباتي، وحديقة الوادي، والحدائق المائية، والحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية، ومنها حديقة الطيور، وحديقة الفراشات، وحديقة الضوء والصوت، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف، وحديقة المتاهة.

وأشار الفارس إلى أن المشروع يشتمل على سبع حدائق نباتية متنوعة تُجسِّد رحلة النباتات على مر العصور، إضافةً إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة، وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تسع 5000 سيارة.