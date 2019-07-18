الوزير آل الشيخ يتفقد استعدادات مكة لاستقبال الحجاج.. ويُصدر توجيهات

أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، زيارةً إلى مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجات الفرع، وآخر استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في خطة الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام.

واستهل الوزير زيارته بجولةٍ على أقسام الفرع ومرافقه، استمع خلالها إلى شرح مُفصَّل عن أعماله ومنجزاته، ثم عقد اجتماعًا بالمدير العام للفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومهندسي الصيانة، ومديري الإدارات والأقسام بالفرع، وألقى كلمةً بهذه المناسبة أكّد فيها أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق منسوبي الفرع في هذه المنطقة المهمة التي تمثل واجهة المملكة؛ حيث يفد إليها حجاج بيت الله الحرام والمعتمرون.

وأضاف: «عمل منسوبي الوزارة منظور من الناس، ومأجور من الله، بما يقومون به من خدمة لبيوت الله، والدعوة إلى الله، وهم كذلك محل القدوة في مخرجات الأعمال التي ينبغي أن تواكب جميع العطاء الذي يقدمه ولاة الأمر -حفظهم الله- لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بأقدس وأحب البقاع إلى الله.. المساجد بيوت الله».

وشدد على أهمية إنجاز كافة المشروعات قبل موسم الحج، والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، وتخدم حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

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وفي ختام كلمته، رفع الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على الدعم الذي تلقاه الوزارة كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه، وبما يتماشى مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

بعد ذلك، استمع الوزير إلى مداخلات من مدير الفرع والمهندسين عن أعمالهم وما يعترضهم من صعوبات وما يحتاجون إليه من متطلبات لإتمام العمل بالصورة المُرضية.

ورافق الوزير، خلال الزيارة، المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمستشار الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، والمستشار تركي الداوود.