رئيس ديوان المراقبة يترأس اجتماع لجنة سياسات «الإنتوساي» في واشنطن

ترأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري, الاجتماع الـ16 للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، الذي عقد بمقر مكتب المساءلة الأمريكي في واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إنّه جرى خلال الاجتماع عرض مجموعة من التقارير التي سيتم عرضها على المجلس التنفيذي المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو، ومنها تقرير الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتقرير عن الترتيبات المتخذة للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الثالث والعشرين لـ«الإنتوساي» الذي سيعقد في روسيا خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر.

وقدّم الدكتور العنقري، تقرير لجنة السياسات والشؤون المالية العامة والمحاسبة، المتضمِّن ملخصًا لما تمّ إنجازه خلال العام السابق، بما في ذلك أنشطة اللجنة المتعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ«الإنتوساي».

ويشغل رئيس ديوان المراقبة العامة منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، ورئيس جانب «الإنتوساي» في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.

و«الإنتوساي» منظمة مستقلة وذات سيادة غير سياسية، تتمثل أهدافها الأساسية في تبادل الآراء والخبرات والتجارب بين الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على الأموال والممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة, إضافةً إلى تطوير الخبرات الفنية والعلمية للأجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة.