الحدود الشمالية تؤجّل إعلان المُرشَّحين لبرنامج التجسير

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم الخميس، تأجيل الإعلان عن أسماء الطلبة المُرشّحين لبرنامج التجسير.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «العمادة»، اطلعت عليه «عاجل»: «سيتم الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين لبرنامج التجسير، تخصص (تمريض - مختبرات طبية) خلال الأسبوع القادم؛ نظرًا لورود أعداد كبيرة مما تطلب وقتًا أطول لفرز وتدقيق الطلبات».

وكانت عمادة خدمة المجتمع قد أعلنت في الرابع من يوليو الجاري، فتح باب القبول في برنامج التجسير للتخصصات الصحية للعام الجامعي 1440 /1441هـ، وذلك في تخصصات تقنية المختبرات الطبية (رجال – نساء)، والتمريض (نساء).

وحدَّدت الجامعة عددًا من الشروط العامة للتسجيل، تمثّلت في أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية، والتفرغ للدراسة طيلة فترة البرنامج، وأن يكون معدل الطالب / الطالبة في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم جيدًا فما فوق، وأن يكون التخصص في برنامج التجسير امتدادًا لتخصص الطالب في الشهادة الجامعية المتوسطة أو شهادة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس، وأن يكون لدى المتقدم / المتقدمة شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند الالتحاق في البرنامج، وشهادة إحدى الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية (إن وجدت)، واجتياز فصل اللغة الإنجليزية كاملاً كمتطلب للالتحاق بالبرنامج.