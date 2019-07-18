السعودية اليوم / سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير باكستان لدى المملكة



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق18 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

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13:39ت م

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