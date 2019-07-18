السعودية اليوم / مبادرة نوعية لفحص أسنان ركاب قطار "سار"



حائل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

نفذت صحة حائل حملة توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز طب الأسنان التخصصي في الرياض تحت مسمى ( من أجلكم ... نسافر معكم ) قامت خلال إنطلاق رحلة للمسافرين عبر قطار سار من حائل الى الرياض مروراً بمحطتي القصيم والمجمعة والعودة إلى حائل بفحص 81 راكباً منهم 45 طفلاً, بالإضافة إلى إعطاء الفلورايد لـ(40) راكباً .

كما تم إقامة معرضاً في صالات الوصول والمغادرة في محطة القطار في الرياض على مدى يومي الحملة بمشاركة من الشركة

// انتهى //

13:38ت م

0065



حائل 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسنفذت صحة حائل حملة توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز طب الأسنان التخصصي في الرياض تحت مسمى ( من أجلكم ... نسافر معكم ) قامت خلال إنطلاق رحلة للمسافرين عبر قطار سار من حائل الى الرياض مروراً بمحطتي القصيم والمجمعة والعودة إلى حائل بفحص 81 راكباً منهم 45 طفلاً, بالإضافة إلى إعطاء الفلورايد لـ(40) راكباً .كما تم إقامة معرضاً في صالات الوصول والمغادرة في محطة القطار في الرياض على مدى يومي الحملة بمشاركة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) ومجموعة رويال الطبية في حائل ، وتم توزيع اكثر من 100 هدية للركاب في الرحلتين .// انتهى //13:38ت م0065

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