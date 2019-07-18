السعودية اليوم / وكيل محافظة الأحساء يُكرم الفائزبن بجوائز "أحلى الرطب"



الأحساء 15 ذوالقعدة 1440هـ الموافق 18 يوليو ٢٠١٩م واس

كرم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أمس، الفائزين بمسابقة "أحلى الرطب" التي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء خلال الفتره من ١٢ – ١٤ من شهر ذو القعده الجاري للتنافس على أجود أنواع الرطب بالتزامن مع موسم حصاده بمالحافظة، وذلك على أرض الحضارات بجبل القارة بمحافظة الأحساء.

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم.

ثم ألقى مدير البيئه والمياه والزراعه المهندس خالد الحسيني، كلمة رحب فيها بالجميع وقال: "إن الهدف من إطلاق المسابقة هو خلق تنافس إيجابي بين المزارعين واثنى على دور المسابقة بإحياء موروث شعبي، عاداً المسابقة بأنها تحث المزارعين على الاهتنام بالرطب والعناية به بما ينعكس إيجابا على جودة المنتج والمحافظة على الموارد الطبيعية".

وقدم الحسيني، الشكر لوكيل المحافظة على دعمه للمسابقة والمشاركين في المسابقة والمسؤولين في أرض الحضارات والداعمين والذين من بينهم جمعية النخلة.

بعد ذلك ألقى وكيل المحافظة معاذ الجعفري، كلمة أشاد فيها بالمهرجان وبالدور الذي يقوم به مكتب البيئة والمياه والزراعة بالأحساء من أجل النهوض بالمنتجات الزراعية الأحسائية، مؤكداً أن مجلس المحافظة قام بتشكيل لجان تهتم بجميع الجوانب للحفاظ على خيرات الأحساء والنهوض بها بما يتلائم مع ما تحظى به الأحساء من مكانه.

عقب ذلك ألقى محمد بن عبدالرحمن العفالق، كلمة شركة الأحساء للسياحة والترفيه، أكد خلالها أن الشركة تسعد وتفخر دوماً بتقديم وتفعيل المناسبات الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تعود على المحافظة بالنفع، وهذا يعتبر من أهم أهداف الشركة التي تسعى لإبرازها.

إثر ذلك أعلن مدير إدارة الشؤون الزراعية بالأحساء المهندس نبيل الوصيبعي، أسماء الفائزين، حيث حصد المركز الأول المزارع علي عبدالله الرزق، و المركز الثاني المزارع عمار عبدالرحمن النعيم، والمركز الثالث المزارع عبدالسلام عبدالرحمن اليمني.

ثم قام وكيل محافظة الأحساء بتسليم المتسابقين الجوائز والشهادات، والتقطت الصور التذكارية.

تلى ذلك تقديم أوبريت "نبراس الحضارات" من كلمات الشاعر جاسم الصحيح، ثم ألقى الشاعر نوح العساكر، قصيدة شعرية تناول مكانة النخلة في قلب الأحسائيين.

وفي ختام الحفل شاهد وكيل المحافظة والحضور، الأركان المصاحبة التي ضمت أجود أنواع الرطب وأفضل العينات المشاركة بالمهرجان ومنتج عصير الرطب، كما أطلعوا على الحرف اليدوية الأحسائية المتميزة.

// انتهى //

13:05ت م

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