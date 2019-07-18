

جدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

عقدت اللجنة التنفيذية للشركة

وقامت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن قاسم البوعينين, بجولة تفقدية ميدانية عقب الاجتماع على صالات وساحات المطار للوقوف على سير العمليات التشغيلية والاستعدادات لموسم الحج للعام الحالي الهادفة لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام، والمسافرين والبحث الدائم على تقديم أفضل الخدمات وفقاً للمعايير المعتمدة.

// انتهى //

12:59ت م

0051



جدة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسعقدت اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للخدمات الأرضية اجتماعاً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، للاطلاع على خدمات المناولة الأرضية المقدمة لشركات الطيران، وكذلك على الخطط الموضوعة واستعدادات إدارات الشركة التشغيلية من توفر الكوادر البشرية والمعدات الأرضية اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام مع بداية موسم الحج لعام 1440هـ.وقامت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن قاسم البوعينين, بجولة تفقدية ميدانية عقب الاجتماع على صالات وساحات المطار للوقوف على سير العمليات التشغيلية والاستعدادات لموسم الحج للعام الحالي الهادفة لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة حجاج بيت الله الحرام، والمسافرين والبحث الدائم على تقديم أفضل الخدمات وفقاً للمعايير المعتمدة.// انتهى //12:59ت م0051

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / تنفيذية الخدمات الأرضية تقف على سير العمليات التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.