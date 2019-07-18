حج / الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تثمّن توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي بنيوريلندا



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ باستضافة مائتي حاج وحاجة من أسر ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وأكدت الأمانة أن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص المملكة العربية

// انتهى //

12:58ت م

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الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واسثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ باستضافة مائتي حاج وحاجة من أسر ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.وأكدت الأمانة أن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التضامن الإسلامي وتوحيد الكلمة وتقوية علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، وأنه سيكون له بإذن الله تعالى بالغ الأثر في التخفيف من مصاب ذوي الضحايا، الذي آلم الجميع وبين أن الإرهاب عدو الإنسانية جمعاء، فلا دين له ولا جنسية, سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على هذه اللفتة الطيبة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ييسر على جميع الحجاج حجهم ويتقبل منهم .// انتهى //12:58ت م0049

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