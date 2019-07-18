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4 أسباب تفسر حظرك على واتساب
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
لا يدرك الكثير من الأشخاص أن خدمة تطبيق التراسل الفوري واتساب، تتضمن شروطًا صارمة للاستخدام، عند مخالفتها، يمكن منع المستخدمين مؤقتًا أو دائمًا من التعامل مع المنصة.
وعندما يتم الحظر، يقوم واتساب بإعلام المستخدم عبر رسالة تفيد بأنه “تم حظره مؤقتًا من الخدمة”، وتحدد الشركة أسبابًا متعددة لحظر الشخص.
وحدد واتساب خلال منشور عبر مدونته الرسمية مجموعة من الأسباب التي يمكن من خلالها حظر المستخدمين، على رأسها إرسال الكثير من الرسائل للمستخدمين الذين لم يتم حفظ رقمك على ذاكرة هواتفهم.
ومن بين الأسباب أيضًا التي يمكن أن يتم من خلالها حظر المستخدمين، هو منع الكثير من الناس للتواصل معك “الحظر” في فترة قصيرة من الزمن.
ويمكن لواتساب حظر الأشخاص إذا كان المستخدمون يقومون بإنشاء مجموعات متعددة تحتوي على آخرين لا يدرجونك في دفاتر أرقام هواتفهم.
ويعد السبب الرئيسي في الحظر من قبل واتساب، هو استخدام نسخة غير رسمية من الخدمة، وهو الأمر الذي يستوجب الحظر بشكل تام.
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