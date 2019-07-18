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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

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شكرا لقرائتكم أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-18

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” إلى قرائها أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2256 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4334 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0832 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.0187 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0314 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.8307 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9491 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.8541 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2900 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1890 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3254 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

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ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.8774 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6876 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3721 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3925 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5477 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3106 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.1223 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7417 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.3075 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7648 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7754 ريال يمني





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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