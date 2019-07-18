شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه خادم الحرمين وبناءً على ما عرضه ولي العهد.. استكمال مشروع «حدائق الملك عبدالله العالمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعاً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل وذلك بناء على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإعادة المشروع لمساره الطبيعي وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي اعدتها أمانة منطقة الرياض.

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وقد وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أنه انفاذاً للتوجيه الكريم قامت الامانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانة بتكلفة اجمالية قردتها 1.602.966.235 ريال ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد مشيراً إلى أن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2.100.000 م تعد أحدى المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج «جودة الحياة» أحد برامج رؤية المملكة 2030، وأن المشروع يضم مبنى رئيسي صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر من بينها: المتحف النباتي، حديقة الوادي، الحدائق المائية، الحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية ومنها حديقة الطيور وحديقة الفراشات وحديقة الضوء والصوت، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف، وحديقة المتاهة.

وأشار المهندس طارق الفارس إلى أن المشروع يشتمل على سبع حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهي وأبراج للمشاهدة وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لـ5000 سيارة.