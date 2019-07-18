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دشن مكتب الخدمة الميدانية ٩٠ لحجاج الجزائر في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الإصدار المحدّث من تطبيق في الأجهزة الذكية بنسخته الجديدة، والتي ستقدم مجموعة من الخدمات التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والموظفين، والتطبيق متاح على الأجهزة الذكية مثل "الآيفون"، وكذلك على أنظمة الأندرويد.
وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال؛ تحقيقًا لرؤية 2030.
وقال البرفيسور محمد البياري: المنظومة الإلكترونية ستساهم في إحداث نقلة نوعية، وسيكون لها أثرها الإيجابي على خدمة المكتب وضيوف الرحمن.
من جهته، قال رئيس مكتب الخدمة الميدانية ٩٠، الأستاذ فارس: التطبيق يشتمل على عدد من البوابات مثل (الاستعلام عن السكن، والاستعلام عن مواقع المخيم بالمشاعر، والخدمات الطبية، والمحادثة المباشرة وغيرها من الخدمات المهمة).
وأضاف: التطبيق سيخدم الحاج وجميع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أن مكتب الخدمة الميدانيه ٩٠ هو أول مكتب بالمؤسسة يطلق تطبيقًا على الهواتف الذكية يساهم في خدمة الحاج.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:55 PM
"قطان": يمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال"مطوّفي الدول العربية" تدشّن تطبيقًا للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج
دشن مكتب الخدمة الميدانية ٩٠ لحجاج الجزائر في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الإصدار المحدّث من تطبيق في الأجهزة الذكية بنسخته الجديدة، والتي ستقدم مجموعة من الخدمات التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والموظفين، والتطبيق متاح على الأجهزة الذكية مثل "الآيفون"، وكذلك على أنظمة الأندرويد.
وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال؛ تحقيقًا لرؤية 2030.
وقال البرفيسور محمد البياري: المنظومة الإلكترونية ستساهم في إحداث نقلة نوعية، وسيكون لها أثرها الإيجابي على خدمة المكتب وضيوف الرحمن.
من جهته، قال رئيس مكتب الخدمة الميدانية ٩٠، الأستاذ فارس: التطبيق يشتمل على عدد من البوابات مثل (الاستعلام عن السكن، والاستعلام عن مواقع المخيم بالمشاعر، والخدمات الطبية، والمحادثة المباشرة وغيرها من الخدمات المهمة).
وأضاف: التطبيق سيخدم الحاج وجميع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أن مكتب الخدمة الميدانيه ٩٠ هو أول مكتب بالمؤسسة يطلق تطبيقًا على الهواتف الذكية يساهم في خدمة الحاج.
، "مطوّفي الدول العربية" تدشّن تطبيقًا للأجهزة الذكية لخدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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