محمد بن مسعود - الدمام - فريق طبي أجرى العملية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد تمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من استئصال كيس الفلح الخيشومي من الجهة اليمنى للرقبة لمريضة بنجاح كامل "excision of huge branchial cleft cyst".

ويعتبر الكيس عيبًا خلقيًا وهو عبارة عن كيس من الخلايا الطلائية تظهر على الجانب الوحشي للرقبة بسبب فشل انسداد "طمس" الشق الخيشومي الثاني، أو فشل التحام القوسين الخيشوميين الثاني والثالث أثناء تكوين الجنين.

واستغرقت عملية الإزالة الجراحية ساعتين رغم صعوبتها؛ بسبب قرب الكيس من الوريد الوداجي الغائر والشرايين السباتية، وبلغ حجم الورم "كيس الفلح الخيشومي" ٩٥٤ سم، وتحسنت حالة المريضة الصحية.

وتحظى "صحة الحدود الشمالية" بوجود تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية. 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 12:29 PM فريق طبي أجرى العملية بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد Advertisements جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر تمكّن فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من استئصال كيس الفلح الخيشومي من الجهة اليمنى للرقبة لمريضة بنجاح كامل "excision of huge branchial cleft cyst".

ويعتبر الكيس عيبًا خلقيًا وهو عبارة عن كيس من الخلايا الطلائية تظهر على الجانب الوحشي للرقبة بسبب فشل انسداد "طمس" الشق الخيشومي الثاني، أو فشل التحام القوسين الخيشوميين الثاني والثالث أثناء تكوين الجنين.

واستغرقت عملية الإزالة الجراحية ساعتين رغم صعوبتها؛ بسبب قرب الكيس من الوريد الوداجي الغائر والشرايين السباتية، وبلغ حجم الورم "كيس الفلح الخيشومي" ٩٥٤ سم، وتحسنت حالة المريضة الصحية.

وتحظى "صحة الحدود الشمالية" بوجود تخصصات طبية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية. الكلمات المفتاحية ، جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراحة صعبة.. استئصال كيس "الفلح الخيشومي" من رقبة مريضة في عرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.