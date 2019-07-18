

الطائف 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً , درساً بعنوان " تعظيم الله تعالى " يلقيه محمد بن سعود آل فهيد عقب صلاة العشاء بجامع عمر يماني .

ويأتي هذا الدرس ضمن مناشط المكتب الدعوية والتوعوية لعدد من الدعاة وطلبة العلم, وضمن النشاط الصيفي للمكتب.

// انتهى //

12:31ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعاوني الطائف ينظم درسا في العقيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.