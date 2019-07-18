السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يدشن فعاليات الملتقيات التعريفية ببرنامج الطفولة المبكرة



جيزان 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم بمكتبه بالإدارة، فعاليات الملتقيات التعريفية التثقيفية ببرنامج الطفولة المبكرة‬ في مراكز التدريب الصيفي‬، ومدارس الفصل الصيفي‬ بمكاتب التعليم بالمنطقة.‬

وأكد الدويري، حرص الإدارة على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية والتوسع فيها بما يخدم أبناء وبنات المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية لهم، مضيفاً أن الإدارة بصدد افتتاح العديد من المقرات للطفولة المبكرة والتي جهزت بأحدث التجهيزات التي تضمن الاستفادة القصوى منها، مقدماً الشكر لجميع اللجان المشرفة على تنفيذ الفعاليات.

من جانبها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، أن الفعاليات تسعى لتعريف منسوبي التعليم والأسر بمرحلة الطفولة المبكرة وأهدافها وآلياتها ورفع نسبة الالتحاق بها وتسلط الضوء على جهود الإدارة في ذلك، مقدمةً الشكر لإدارة رياض الأطفال ولجميع المشاركين في تنفيذها من الإدارات المساندة.

كما بيّنت مديرة إدارة رياض الأطفال آمال أبو طالب، أن الملتقيات ستقام في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة وستتضمن ورش عمل ومحاضرات وندوات ودورات تدريبية تستهدف المجتمع التعليمي والمحلي، كما سيتم تقديم العديد من المنشورات والمطويات والنشرات التعريفية بمرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والإجابة عن جميع استفسارات الحاضرات للفعاليات.

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12:16ت م

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