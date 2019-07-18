السعودية اليوم / الدكتور العامري يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على سلم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري باسمه ونيابة عن زملائه شاغلي الوظائف التعليمية من قيادات تربوية ومعلمين ومنسوبين وممارسين في الميدان التربوي في المعاهد العلمية بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية ومنها المعاهد العلمية ، وسُلم الرواتب الخاصة بها .

وأكد معاليه أن هذه الموافقة ستسهم - بمشيئة الله - بشكل إيجابي في تجويد التعليم ، وتحسين نواتج التعلم ، وتحفيز المعلمين في أداء رسالتهم السامية ، في ظل ما يجده قطاع التعليم من الدعم غير المحدود من القيادة المباركة لكل ما يعزز شأن الجامعة ومعاهدها العلمية ومنسوبيها كجزء من منضومة التعليم بالمملكة، لتحقيق أهدافها ، ورسالتها النبيلة.

وشكر الدكتور العامري اهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهودة في هذه اللائحة الإيجابية ، التي تعتبر نقطة تحول في مسيرة المعلم ، لتعزيز دوره والرفع من تأهيله ، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم من خلال الاهتمام بمهنة المعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الأداء، وضمان التطوير المستمر للـمعلمين وتشجيع الانضباط في النظام التعليمي.

// انتهى //

12:16ت م

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