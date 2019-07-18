حج / وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة



الرياض 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بزيارة لمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، للوقوف على احتياجات الفرع، وآخر استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها في خطة الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام.

واستهل معاليه الزيارة بجولة على أقسام الفرع ومرافقه، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أعماله ومنجزاته، إثر ذلك عقد معاليه اجتماعاً بمدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، ومهندسي الصيانة، ومديري الإدارات والأقسام بالفرع، والقى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق منسوبي الفرع في هذه المنطقة المهمة التي تمثل واجهة المملكة، حيث يفد إليها حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

وبين معاليه أن عمل منسوبي الوزارة منظور من الناس، ومأجور من الله بما يقومون به من خدمة لبيوت الله، والدعوة إلى الله، وهم كذلك محل القدوة في مخرجات الأعمال التي ينبغي أن تواكب جميع العطاء الذي يقدمه ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ لخدمة الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بأقدس وأحب البقاع إلى الله، المساجد بيوت الله.

وشدد معالي الوزير آل الشيخ على أهمية إنجاز كافة المشاريع قبل موسم الحج والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، وتخدم حجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.

وفي ختام كلمته رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على الدعم الذي تلقاه الوزارة كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه وبما يتماشى مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات من مدير الفرع والمهندسين عن أعمالهم وما يعترضهم من صعوبات وما يحتاجون إليه من متطلبات لإتمام العمل بالصورة المرضية.

رافق معاليه ــ خلال الزيارة ــ مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، وفضيلة المستشار الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، والمستشار الأستاذ تركي الداوؤد.

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11:02ت م

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