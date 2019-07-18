السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يزور ملتقى ومتحف صحاري



سكاكا 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق18 يوليو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بزيارة لملتقى ومتحف صحاري الثقافي .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب الملتقى الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي.

وتجوّل سمو الأمير فيصل بن نواف في أجنحة الملتقى, مبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات قيًمه، مشيداً بما تملكه المنطقة من تراث وموروث ثقافي.

بعدها التقى سموه بعدد من المواطنين في الصالون الثقافي الذين تشرفوا بالسلام على سموه .

وفي نهاية اللقاء تسلّم سموه من صاحب المتحف درعاً تراثيا وسجادة صلاة من السدو الجوفي.

//انتهى//

10:46ت م

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