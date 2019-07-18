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استقبال أول دفعة حجاج بريطانيين بالورود
متابعات الخليج 365 - جدة
نشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إليسون كنغ، لقطات من وصول أول دفعة من الحجاج البريطانيين إلى مطار جدة.
وأوضحت كنغ أنه كان في استقبال الحجاج وفد القنصلية البريطانية يتقدمهم القنصل البريطاني العام سيف آشر، معلقةً بقولها “حج مبرور إن شاء الله”.
واستقبل الوفد الحجاج البريطانيين بالورود ترحيبًا بهم في المملكة لأداء فريضة الحج.
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