بريطانيا: سنظل نحمي حرية الملاحة في الخليج

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، أن بلاده تحمي حرية الملاحة البحرية في الخليج وستظل تحميها، مشددًا على أن لديهم أسباباً للقلق حول حماية مصالحهم في مضيق هرمز.

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وأضاف إلوود أنه من المهم بعث رسالة إلى إيران بضرورة التراجع وخفض التصعيد في الخليج.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أمس الأربعاء إن بريطانيا أرسلت السفينة الحربية “كنت” إلى الخليج لحماية مصالحها وضمان حرية الملاحة بعد تصاعد التوتر مع إيران، وذلك بعد أن أعلنت في السابق أن نشر السفينة مجرد مهمة روتينية.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الثلاثاء أن نشر الفرقاطة كان أمرًا مخططًا له منذ فترة، لكنها قالت يوم الأربعاء إن تفاصيل العملية تداخلت مع تفاصيل تخص سفينة الدعم ويف نايت.