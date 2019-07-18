محلل كويتي بعد سقوط الإخوان: لسنا تركيا

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الدكتور سلطان الأشقة، المحلل السياسي الكويتي أن واقعة ضبط وزارة الداخلية الكويتية خلية إخوانية داخل الكويت مكونة من 8 أشخاص اتخذت مكانة مهمة في وسائل الإعلام كون الحدث مهم للغاية، وأن الجهة السيادية التي قامت بهذه المهمة في الكويت مهمة للغاية.

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وأضاف الأشقة خلال تصريحات إعلامية إلى قناة “تين” المصرية” أن عناصر هذه الخلية الإرهابية استطاعوا الدخول إلى الكويت بعد أن صدر ضدهم قضايا في مصر تورطهم في عمليات إرهابية وعمليات اغتيال، مشيرًا إلى أن الكويت قامت بالقبض عليهم واتخذت الإجراءات المناسبة بحكم الاتفاقية الثنائية الأمنية مع مصر، وبهذا تُعزز الكويت مع مصر ومع كل الدول.

وشدد المحلل الكويتي، على أن بلاده تُعد بلدًا أمنًا لكل الأحرار في العالم أجمع، ولكن ينبغي أن يعلم الجميع أن الكويت ليست تركيا وليست أيضًا دولة أخرى خليجية شقيقة تؤوي الإرهاب، ويجب على المتواجدين في دولة الكويت احترام قوانين البلد، واحترام العلاقات بين الكويت وغيرها من دول العالم.

وقال: إن عناصر الإخوان حاولوا التحايل على القانون بتأشيرات زيارة أو سياحة أو عمل، فتم القبض على كل من كان متواجدًا أثناء المداهمة، ولكن باقي عناصر الخلية فروا هاربين، فمنهم من هرب إلى أستراليا وبريطانيا وعدة دول أخرى، وهناك تحقيقات حالية مع بعض الجمعيات الأهلية والخيرية في الكويت للتأكد من حقيقة تمويلهم لعناصر الإرهاب.