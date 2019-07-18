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تغريم سيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها
متابعات الخليج 365 - متابعة
أمرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بتغريم زوجة خليجية، بمبلغ 3 آلاف درهم، وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم، وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية، بعد إدانتها في قضية الاطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به، وذلك في الدعوى المرفوعة من زوجها.
وتقدم الزوج ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد زوجته، يتهمها فيه بنقل صور ورسائل نصية من هاتفه إلى هاتفها دون إذنه، واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد شكها في علاقة زوجها بامرأة أخرى، حيث دفعها الشك في الرغبة في الحفاظ على حياتها الأسرية على التحقق من هذه الشكوك التي بدأت تساورها نتيجة لانشغال زوجها الدائم بالهاتف، بحسب “البيان”.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة وفقًا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.
من جهته، أكد محامي المتهمة، أنها تعرضت للإكراه والضرر خلال الحياة الزوجية، خاصة وأن الزوج هو من أعطى هاتفه لزوجته لتكتشف المحادثات المسجلة في الهاتف بين زوجها مع إحدى الفتيات إلى جانب صور تعبيرية تكشف مدى العلاقة بينهما.
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