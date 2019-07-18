تساؤلات بشأن قياس القدرات المعرفية

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الخدمة المدنية على استفسار بشأن درجة النجاح في قياس القدرات المعرفية في الوظائف الإدارية ووظائف وزارة العدل.

وقالت الخدمة المدنية إن درجة الاجتياز في اختبار القدرة المعرفية هي 50 درجة.

وبالنسبة إلى اختبار القدرة المعرفية وهل يفيد طلاب التربية الخاصة (إعاقة سمعية)؟ قالت الخدمة إن الاختبار يشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية.

كما تفاعلت مع استفسار آخر بشأن كيف يستطيع الشخص الذي معه مؤهل ثانوية عامة التقديم على وظائف المرتبة الرابعة مع العلم أنه تم التسجيل في ساعد ولكن لا تظهر وظائف؟

وأجابت الخدمة المدنية على الاستفسار بالقول: يمكن متابعة الجهات الحكومية المفوضة باستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.

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وفي وقت سابق أكد المركز الوطني للقياس (قياس) أنه سيتم إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية (الفترة الأولى) اليوم الخميس 15 ذي القعدة 1440هـ الموافق 18-7-2019م.

والمعروف أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار القدرة المعرفية لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.