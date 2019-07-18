المساحة الجيولوجية: الكشف عن بيئات غنية بالذهب والنحاس والعناصر النادرة بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، عن بيئات واعدة بالمملكة غنية بالخامات والمعادن كالذهب والنحاس والزنك والعناصر النادرة، في طور الاستكشاف والدارسة لمعرفة جدواها الاقتصادية للبلاد وفرصها الاستثمارية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الاستكشاف المعدني من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى أن المملكة غنية بالعديد من خامات المعادن الصناعية التي يتم استغلالها حاليا أبرزها الفوسفات والبوكسيت، واللذان يستخدمان في صناعة الأسمدة والألمونيوم، فضلا عن رمال السيليكا بأنواعها.

وأوضح أن عمليات الاستكشاف والتنقيب تتم بأيدي وطنية فقط، وأن عدد الجيولوجيين العاملين في المجال بالهيئة يبلغ 40 مختصا من الكفاءات الوطنية الشابة وذات الخبرة، لافتا إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار اهتمام الدولة بالقطاع التعديني لتنويع مصادر الدخل.