، فيديو لواسطة النقل الأخطر.. طلاب يعبرون النهر في أكياس طلبًا للعلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُستخدم على نطاق واسع بشكل شبه يومي لنقل التلاميذ إلى مدارسهم

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لشاب فيتنامي وهو يعبر أحد الأنهار الموحلة في البلاد، وفي يده كيس بلاستيكي يوجد به صبي.

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الخميس؛ فالمثير في الأمر أن الصبي الذي كان داخل الكيس هو واحد من أصل خمسين طفلًا في قرية "هوي ها" شمال غربي فيتنام، يستخدمون عددًا من الوسائط المختلفة لعبور النهر من أجل الذهاب للمدرسة.

وظهرت طريقة الأكياس كواسطة نقل خطيرة؛ إلا أنها تُستخدم على نطاق واسع، وتُستخدم هذه الطريقة بشكل شبه يومي لنقل التلاميذ إلى مدارسهم.