"العدل": يسمح بعقد نكاح مَن هم دون 18 عاماً في هذه الحالة فقط

دبي - بواسطة محمد فارس السودان.. فرح يعم البلاد مع التوقيع على الاتفاق السياسي عبّر مواطنون سودانيون عن فرحتهم بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي. وقال مواطنون إنهم ينتظرون اتفاق الجانبين بشأن الوثيقة الدستورية، حتى يعمّ السلام السودان، على حد قولهم. سكاي نيوز عربية

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