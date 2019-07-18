

مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

تقوم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب, بتوزيع المصاحف والكتب الثقافية والتعليمية على الحجاج والزوّار بمقر الإدارة بتوسعة الملك فهد ـ رحمه الله ـ , من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحاً يومياً عدا يوم الجمعة.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف خالد بن محمد الحارثي, أن الرئاسة تقوم على إبراز دور المملكة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله – , مبيناً أن ذلك يأتي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" بموسمها السابع, التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

// انتهى //

10:43ت م

0015





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة المصاحف بالمسجد الحرام توزّع المصاحف على الحجاج و الزوّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.