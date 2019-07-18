السعودية اليوم / سفراء وسفيرات حماة الوطن يختتمون زيارتهم لمكة المكرمة



مكة المكرمة 15 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، الحفل الختامي لبرنامج سفراء حماة الوطن لأبناء شهداء ومصابي الحد الجنوبي من إدارتي تعليم سراة عبيدة وإدارة تعليم ظهران الجنوب، بحضور المدير العام المكلف بتعليم منطقة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح الدكتور الزهراني، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة هيأت المكان والبرامج والفعاليات المناسبة للاحتفال، الذي يعزز قيم الترابط الاجتماعي، و يرسخ قيم المواطنة, وتنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات الطلاب والطالبات المشاركين، معبراً عن شكره للجهود المبذولة من كافة المشاركين والمشاركات في تنظيم برامج حماة الوطن من كافة اللجان.

وشمل البرنامج زيارة إدارة التعليم بمكة المكرمة، للتعرف على الخدمات التي تُقدمها الإدارة وعلى منجزاتها وبرامجها النوعية المنفذة خلال العام الدراسي، ومواسم الحج، ورمضان لضيوف بيت الله الحرام, وزيارة أندية الأحياء خلال الفترة المسائية, وزيارة إمارة منطقة مكة المكرمة، والتجول على عدد من مؤسسات الطوافة ومشاهدة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام, بالإضافة إلى زيارة مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاطلاع على إدارة التوعية ومكتبة الحرم، وعلى الخدمات التي تُقدمها الرئاسة لضيوف بيت الله الحرام، كما زار الوفد مشروع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتب الزمازمة الموحد ومصنع التعبئة الآلية لمياه زمزم.

كما نظمت إدارة تعليم مكة للبنات، حفلاً ترحيبياً لسفيرات حماة الوطن من الطالبات، تضمن تقديم أوبريت العز, ومشهداً تمثيلياً بعنوان "وطن الأمجاد".

وأعربت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة آمنة الغامدي، عن سعادتها بما لمسته من حسن التنظيم وروعة الاحتفاء بسفيرات حماة الوطن، مقدمة شكرها لكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل , لافتة إلى أن مشروع سفراء حماة الوطن، يأتي تعزيزاً للشراكة بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات المختلفة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، الذي من شأنه تعزيز قيم الترابط الاجتماعي في بلدنا الغالي على مستوى الفرد والمجتمع.

وفي الختام تم تكريم المشاركين والمشاركات في الاحتفاء وتوزيع الهدايا التذكارية.

// انتهى //

10:35ت م

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