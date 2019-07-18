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طريقة تغيير المهنة في البطاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وكالة الأحوال المدنية طريقة تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الأحوال إنه لتعديل المهنة يلزم إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج، مشيرةً إلى أنه لا يلزم حجز موعد لتغيير المهنة في بطاقة الهوية.
في سياق آخر، أكدت الأحوال أنه يمكن تجديد الصورة الشخصية في الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً.
وبالنسبة إلى تسديد الغرامة بعد انتهاء فترة بطاقة الأحوال، فقالت إنه يلزم مراجعة المكتب في يوم الموعد لتسجيل الغرامة ومن ثم تظهر في الصراف ويمكن تسديدها.
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