2019-07-18

معرض وأبريت ضمن مهرجان أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحدرفيدة

افتتح محافظ أحد رفيدة، متعب ناصر المتعب، مساء أمس الأربعاء، مهرجان التسوق بالمحافظة، ومعرض الفن التشكيلي والخط العربي الأول.

وتجول المحافظ والحضور في المعرض واستمعوا إلى شرح عن بعض الأعمال الفنية بحضور رئيس جمعية الثقافة والفنون بمنطقة عسير أحمد سروي.

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الجدير بالذكر أن المعرض هو الأول من نوعه بالمحافظة، فيما حضر الجميع الحفل الذي أقامته إدارة المهرجان وتضمن قصيدة للشاعر حسين بن يشمر وعروض شعبية وأوبريت.

وبعد ذلك تجول المحافظ والمرافقون ومديرو الدوائر الحكومية واللجنة الإعلامية بالمحافظة، على المعارض.

وفي نهاية الحفل، أبدى المتعب سعادته لما تمت مشاهدته من إبداع في تنظيم المعرض والجهود المبذولة من البلدية ولجنة الثقافة والإعلام وكذلك من الجهة المنظمة لمهرجان التسوق.